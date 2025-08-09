Μετά από 5,5 χρόνια , είναι σχεδόν δεδομένο ότι η αρχή της νέας σεζόν θα βρει τον Νταμιάν Σιμάνσκι μακριά από την ΑΕΚ .

Ο 30χρονος χαφ βρίσκεται στη λίστα των υπό παραχώρηση παικτών, καθώς δεν υπολογίζεται από τον Μάρκο Νίκολιτς.

Ο διεθνής Πολωνός έχει πέραση κυρίως στη χώρα του, με τη Λέγκια Βαρσοβίας να δείχνει αυτή τη στιγμή ο πιθανότερος επόμενος προορισμός του.

Σύμφωνα με τη «sport.tvp.el» η ήττα της Λέγκια με 4-1 από την ΑΕΚ Λάρνακας στην Κύπρο κι ο διαφαινόμενος αποκλεισμός από τον 3ο προκριματικό του Europa League θορύβησε τους ανθρώπους της ομάδας.

Αυτό τους έκανε, λοιπόν, να επιταχύνουν τις ενέργειες για την απόκτηση του Σιμάνσκι, με στόχο να γίνει άμεσα το τέταρτο καλοκαιρινό μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας.

Με βάση τα όσα σημειώνει το εν λόγω δημοσίευμα, ο εκ των αρχηγών της Ένωσης τα προηγούμενα χρόνια έχει θέση ως προτεραιότητα την επιστροφή του στην Πολωνία, φορώντας τη φανέλα της Λέγκια.

Ωστόσο, ο Δικέφαλος δεν έχει σκοπό να αποδεσμεύσει τον παίκτη, θέλοντας να λάβει το υψηλότερο χρηματικό αντίτιμο για την παραχώρησή του.

Ο Σιμάνσκι αγωνίζεται στην ΑΕΚ από τον Ιανουάριο του 2020 και συνολικά έχει αγωνιστεί 190 φορές έχοντας σημειώσει 11 γκολ.

Είναι ο τρίτος ξένος σε συμμετοχές στην ιστορία των κιτρινόμαυρων πίσω από τον Τόνι Σαβέβσκι και τον Αντρέ Σιμόες, ενώ ήταν βασικό γρανάζι του νταμπλ.