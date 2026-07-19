Η ΑΕΚ φουλάρει για να αποκτήσει τον αντι-Πινέδα και σύμφωνα με Ισραηλινό δημοσιογράφο έχει κάνει focus στην περίπτωση του Κινγκς Κάνγκουα.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο έγκυρος ρεπόρτερ, Όρι Κούπερ οι «κιτρινόμαυροι» έχουν καταθέσει πρόταση στη Χάποελ Μπερ Σεβά για την απόκτηση του διεθνούς μέσου από τη Ζάμπια, ο οποίος προορίζεται για να αντικαταστήσει τον Μεξικανό άσο, ο οποίος, ως γνωστόν, πήρε μεταγραφή στη Μοντερέι.

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