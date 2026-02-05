Σε καταγγελία προς τον ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα εναντίον του Ντάνιελ Ποντένσε προχώρησε η ΑΕΚ, ζητώντας την τιμωρία του Πορτογάλου εξτρέμ του Ολυμπιακού για ρίψη ομπρέλας στην εξέδρα.

Η Ένωση επικαλείται βίντεο από τις κάμερες της Allwyn Arena, αναφέροντας ότι το περιστατικό έχει καταγραφεί και δείχνει τον βραχύσωμο επιθετικό να πετά ομπρέλα στην κερκίδα, η οποία ήταν γεμάτη με «κιτρινόμαυρους» οπαδούς.

Η ΑΕΚ παραδέχεται ότι το περιστατικό έχει καταγραφεί στο φύλλο αγώνα αλλά γενικόλογα, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει κλήση σε απολογία για τον Ποντένσε.

Επίσης, πληροφορίες αναφέρουν πως καταγγελία υπάρχει και για άτομο στον πάγκο του Ολυμπιακού και αφορά ρίψη μπουκαλιού στην κερκίδα.