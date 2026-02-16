Kαθησυχαστικά ήταν τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υπεβλήθη ο Αρόλντ Μουκουντί σχετικά με τον τραυματισμό που υπέστη στο ντέρμπι της Τούμπας απέναντι στον ΠΑΟΚ, όταν αποχώρησε υποβασταζόμενος έπειτα από δυνατή πτώση.

Ο αμυντικός της ΑΕΚ υποβλήθηκε σε ακτινογραφία, η οποία δεν έδειξε κάποιο πρόβλημα, με την κατάστασή του πλέον να παρακολουθείται σε καθημερινή βάση, καθώς εξακολουθεί να αισθάνεται ενοχλήσεις από το χτύπημα.

Παράλληλα, ο Νίκλας Ελίασον προπονήθηκε κανονικά και υπολογίζεται από τον Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση της Κυριακής με τον Λεβαδειακός, ενώ εκτός πλάνων παραμένουν οι Λάζαρος Ρότα και Αμπουμπακαρί Κοϊτά λόγω τιμωρίας.

Το πρόγραμμα της ομάδας περιλαμβάνει ρεπό, πριν επιστρέψει σε εντατικούς ρυθμούς προετοιμασίας για το παιχνίδι που θα διεξαχθεί χωρίς θεατές στην OPAP Arena (Αγιά Σοφιά).