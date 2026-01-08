Σε κατηγορηματική διάψευση δημοσιεύματος από την Αίγυπτο που ήθελε την ΑΕΚ να ενδιαφέρεται για τον Αλιού Ντιένγκ, προχώρησαν οι «κιτρινόμαυροι».

Αυτό εμφάνιζε την Ένωση να είναι σε προχωρημένες επαφές με την Αλ Αχλί για την απόκτηση του 29χρονου χαφ από το Μάλι, τονίζοντας μάλιστα ότι πρόκειται να καταθέσει πρόταση για να τον κάνει δικό της.

Εντούτοις οι ιθύνοντες του «δικεφάλου», όπως προαναφέραμε, διέψευσαν το εν λόγω δημοσίευμα ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν υπάρχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον μας για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Όλα όσα λένε στην Αίγυπτο είναι ανύπαρκτα».