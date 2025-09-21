Δυσαρέσκεια επικρατεί στην ΑΕΚ για τη διαχείριση που αποφάσισε να κάνει ο Βασίλης Φωτιάς από το VAR αναφορικά με τις δυο επίμαχες φάσεις στον αγώνα των κιτρινόμαυρων με την AΕΛ Novibet, όπου η Ένωση είχε την πρώτη της βαθμολογική απώλεια στο εφετινό πρωτάθλημα.

Από την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, είναι σαφές πως υπάρχουν σοβαρά παράπονα, αφού μιλούν για μια αποβολή που υπάρχει στο μαρκάρισμα του Παντελάκη στον Γιόβιτς, με τον Φωτιά να μην καλεί ως όφειλε – όπως λένε – τον διαιτητή Μόσχου στο VAR για να αναβαθμίσει την κίτρινη, που έβγαλε σε κόκκινη ενώ στέκονται και στην έτερη περίπτωση, όπου ο Μόσχου δεν κλήθηκε ποτέ για να αποφασίσει ο ίδιος τι φαίνεται και τι όχι στην φάση με τον Πινέδα.

Πιο συγκεκριμένα, από την ΠΑΕ ΑΕΚ σημειώνεται μεταξύ άλλων πως ο Βασίλης Φωτιάς «…είχε σημαντικές παρεμβάσεις από το VAR, όμως θα μπορούσε να βοηθήσει τον διαιτητή στην φάση με το μαρκάρισμα πάνω στον Γιόβιτς. Δεν υπάρχει νοήμων άνθρωπος, που να δει το χτύπημα και να μην καταλάβει ότι είναι κόκκινη στον Παντελάκη.

Δυστυχώς ο Βασίλης Φωτιάς, όχι μόνο δεν κάλεσε τον διαιτητή για πιθανή αναβάθμιση κάρτας αλλά στη συνέχεια, στη διαχείριση της φάσης στο ακυρωθέν γκολ, είδαμε με έκπληξη να συμβαίνει κάτι που είναι αντικανονικό. Που συμβαίνει μόνο σε φάσεις οφ-σάιντ.

Είδαμε δηλαδή τον διαιτητή να ακυρώνει το γκολ χωρίς ο ίδιος να κάνει έλεγχο στη φάση! Ο Φωτιάς θα έπρεπε να τον καλέσει και ο Μόσχου να αποφασίσει. Ακόμη κι αν μπορεί ο VAR να διαβεβαιώσει τον διαιτητή για γκολ μετά απο επαφή με το χέρι, στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει κανένα ριπλέι που να το δείχνει ξεκάθαρα.

Όλοι μας μένουμε με την εντύπωση πως μάλλον, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει τόσο καθαρό πλάνο που να επιτρέπει στον VAR να πει “είμαι βέβαιος δεν χρειάζεται να το δεις”.

Σε δυο λεπτά μέσα, είχαμε χαρακτηριστικά εκ διαμέτρου αντίθετη διαχείριση απο το VAR: Τίποτα για την κόκκινη στο μαρκάρισμα του Παντελάκη στον Γιόβιτς, παρέμβαση κατηγορηματικά για χέρι, χωρίς καθαρό πλάνο και συμμετοχή του διαιτητή στην απόφαση»!