Στις 17:00 (Magenta Sport 1 League) θα αρχίσει στην Allwyn Arena το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Λεβαδειακό, οι οποίοι θα τεθούν αντιμέτωποι για την 10η αγωνιστική της Super League.

Οι κιτρινόμαυροι, μετά την ηρωική τους εμφάνιση απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, έχουν στρέψει την προσοχή τους στο πρωτάθλημα, ψάχνοντας τη νίκη απέναντι στους Βοιωτούς, πριν τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

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