Η ΑΕΚ οριστικοποίησε την αλλαγή του τραυματία Ζίνι με τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς στην ευρωπαϊκή λίστα της, για τους αγώνες του Conference League.

Η διάγνωση για τον Ανγκολέζο επιθετικό αναφέρει ότι θα συμπληρώσει εξήντα ημέρες εκτός δράσης και θα επιστρέψει στις υποχρεώσεις της ομάδας του περί τα τέλη Νοέμβρη.

Η Ένωση είχε δικαίωμα να αντικαταστήσει τον Ζίνι με όποιον ποδοσφαιριστή ήθελε, εξαιρουμένου του Ζοάο Μάριο που αποκτήθηκε μετά την προθεσμία (2 Σεπτεμβρίου) υποβολής της λίστας για τη League Phase.

Όταν ολοκληρωθεί το δίμηνο από τη γνωμάτευση για τον Ζίνι, τότε η ΑΕΚ θα μπορεί να επαναφέρει τον ποδοσφαιριστή στη λίστα που έχει δηλώσει στην UEFA.

Πηγή: ΑΠΕ