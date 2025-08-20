Με στόχο να κάνει το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference League η ΑΕΚ αναχώρησε για τις Βρυξέλλες.

Η Ένωση απέναντι στην Άντερλεχτ θέλει την πρόκριση για να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή της πορεία. Η ΑΕΚ απέκλεισε διαδοχικά τη Χάποελ Μπερ Σεβά και τον Άρη Λεμεσού και πλέον επόμενος αντίπαλος είναι η βελγική ομάδα με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται την Πέμπτη το βράδυ (21/8, 21:00, Cosmote Sport 2).

Στην αποστολή βρίσκεται και ο Νίκλας Ελίασον, ο οποίος θα προστεθεί στη λίστα για τον τελευταίο αγώνα. Αντίθετα ο Μαρσιάλ και Περέιρα έμειναν εκτός.

Η αποστολή της ΑΕΚ: Στρακόσα, Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Μουκουντί, Ρότα, Πήλιος, Βίντα, Χρυσόπουλος, Κοσίδης, Πένραϊς, Ρέλβας, Γιόνσον, Πινέδα, Μάνταλος, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ελίασον, Κοϊτά, Πιερό, Γιόβιτς, Ζίνι.