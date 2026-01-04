Η ΑΕΚ βρίσκεται σε αναμονή για την άφιξη του Μπαρναμπάς Βάργκα στην Αθήνα, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η ηχηρή μεταγραφή του Ούγγρου επιθετικού.

Ο 31χρονος φορ εθεάθη στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης, περιμένοντας την πτήση του για Ελλάδα, η οποία ωστόσο επηρεάστηκε από το γενικευμένο πρόβλημα στον εναέριο χώρο και το FIR Αθηνών.

Αρχικά, η άφιξή του στο «Ελ. Βενιζέλος» ήταν προγραμματισμένη για τις 20:30, όμως πλέον εκτιμάται ότι θα φτάσει με καθυστέρηση, περίπου στις 22:30. Με την άφιξή του αναμένεται να «κλείσει» και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής, με ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές να προγραμματίζονται για αύριο, Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία ΑΕΚ – Φερεντσβάρος έκλεισε στα περίπου 5 εκατ. ευρώ, με την Ένωση να προσθέτει στο ρόστερ της έναν αποδεδειγμένο σκόρερ, καθώς ο Βάργκα έχει σημειώσει 99 γκολ την τελευταία τετραετία με τη φανέλα των πρωταθλητών Ουγγαρίας.