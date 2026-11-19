Η ΠΑΕ ΑΕΚ δεν άφησε αναπάντητη την κυβερνο-επίθεση που δέχθηκε η επίσημη ιστοσελίδα της τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11).

Τούρκοι χάκερς παραβίασαν την επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης και ανέβασαν μηνύματα με εθνικιστικό περιεχόμενο. Οι «κιτρινόμαυροι» κινητοποιήθηκαν άμεσα, αφαίρεσαν τις αναρτήσεις και έβαλαν προσωρινά στη θέση τους την ένδειξη «Σύντομα ξανά κοντά σας». Μετά από λίγο ο ιστότοπος επανήλθε στην κανονική του λειτουργία.

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