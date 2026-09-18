Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον μυϊκό τραυματισμό του Μπαρνάμπας Βάργκα που υπέστη στη νίκη της ΑΕΚ με 8-1 ενάντια στον Πανσερραϊκό (17/9) για τη 2η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος με τον Μάρκο Νίκολιτς να τον αντικαθιστά στο 59ο λεπτό.

Η ΑΕΚ έμαθε σήμερα το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Μπαρνάμπας Βάργκα, έπειτα από τη μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Ούγγρος επιθετικός. Ο 31χρονος φορ αποχώρησε τραυματίας στο 57′ της αναμέτρησης Κυπέλλου με τον Πανσερραϊκό, νιώθοντας ενόχληση στον δεξί οπίσθιο μηριαίο του σε μια προσπάθεια να σπριντάρει, χωρίς μάλιστα να προλάβει να αποφύγει την πτώση. Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν πως πρόκειται για μυϊκό τραυματισμό μεγαλύτερης έκτασης απ’ ό,τι μια απλή, ελαφριά θλάση, με το πόρισμα να θέτει τον Βάργκα εκτός προπονήσεων για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.

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