Την προσοχή των φιλάθλων της επέστησε η ΠΑΕ ΑΕΚ εν όψει του αποψινού (22:00, ANT1, Cosmote Sport 2) κρίσιμου αγώνα με την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Οι διοικούντες τον «δικέφαλο» υπενθύμισαν στους οπαδούς της ομάδας ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος μερικού κλεισίματος της OPAP Arena, καθώς, όπως είναι γνωστό εδώ και καιρό, η UEFA έχει επιβάλλει στην «Ένωση» τη σχετική ποινή με διετή αναστολή, κάτι που σημαίνει ότι οποιαδήποτε επανάληψη παραβατικής συμπεριφοράς (καπνογόνα, βεγγαλικά, κροτίδες κ.ο.κ.) θα επιφέρει αυτόματη ενεργοποίηση της εν λόγω ποινής, πέραν της όποιας περαιτέρω τιμωρίας.

Παράλληλα, η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ επισημαίνει ότι υπάρχει ενδεχόμενο ακόμη και διακοπής του αγώνα, σε περίπτωση χρήσης λέιζερ.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ενημερώνει ότι οι θύρες του γηπέδου μας για τον αποψινό (18/12, 22.00) αγώνα με την Κραϊόβα για το UEFA Conference League, θα ανοίξουν στις 19.00.

Εν όψει του αποψινού ματς, σας θυμίζουμε ότι είμαστε τιμωρημένοι με ποινή κλεισίματος των θυρών 19-21-23-25 με διετή αναστολή. Για να μην ενεργοποιηθεί η ποινή και για να μην αντιμετωπίσουμε κανένα κίνδυνο γενικότερα στην συνέχεια, πρέπει, όπως και στα δύο προηγούμενα ματς με Αμπερντίν και Σάμροκ Ρόβερς, να μην έχουμε κανένα άναμμα καπνογόνων, βεγγαλικών, φωτοβολίδων ή στρόμπο. Καμία ρίψη κροτίδας.

Επίσης, σε σύγκριση με τα αμέσως προηγούμενα παιχνίδια, είναι κρίσιμο και το τονίζουμε ιδιαίτερα, απόψε να μην υπάρξει η οποιαδήποτε χρήση συσκευής λέιζερ. Μετά το προηγούμενο παιχνίδι και τις σχετικές εκθέσεις των παρατηρητών της UEFA, υπάρχει ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα με αυτό και συνιστά πλέον ακόμη και λόγο διακοπής του αγώνα, με απρόβλεπτες συνέπειες για την ομάδα μας.

Ως εκ τούτου, για οποιαδήποτε σχετική παραβατική συμπεριφορά, θα υπάρχει εντοπισμός του παραβάτη μέσω του κλειστού κυκλώματος ασφαλείας με κάμερες που θα είναι υπό τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ, και άμεση παρέμβαση της αστυνομίας. Μην θέσετε τον εαυτό σας και την ομάδα σε κίνδυνο, για κάτι που δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει.

Σας χρειαζόμαστε όλους σε κάθε ματς στο πλευρό της ομάδας και πρέπει από κοινού να κάνουμε κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί αυτό.

Στην περίμετρο έξω από το γήπεδό μας θα υπάρχουν αυστηροί προέλεγχοι και έλεγχοι στην είσοδο των θυρών. Μην έρθετε χωρίς εισιτήριο ή έχοντας μαζί σας κράνη μηχανής, σάκους ή σακίδια. Εντός γηπέδου δεν επιτρέπεται η κατάληψη διαδρόμων.

Όλοι μαζί στο πλευρό της ΑΕΚ και απόψε και σε όλες τις επόμενες μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές στο Σπίτι Μας!».