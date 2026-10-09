Tην ευκαιρία να συναντήσουν και να συνομιλήσουν με έναν από τους πιο εμβληματικούς παλαιμάχους της ΑΕΚ θα έχουν οι φίλαθλοι της ομάδας πριν τον αυριανό εντός έδρας αγώνα με τον ΟΦΗ.

Ο Χρήστος Αρδίζογλου, περί ου ο λόγος, θα βρεθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, από τις 17:00 έως τις 19:00, στον κοινόχρηστο χώρο έξω από το AEK Store, στην Allwyn Arena, όπου θα μοιράσει αυτόγραφα και θα μιλήσει σε οπαδούς των «κιτρινόμαυρων».

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