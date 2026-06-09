Η ΑΕΚ επιβράβευσε τον Μάρκο Νίκολιτς για την επιτυχημένη του πορεία στον πάγκο της ομάδας, επεκτείνοντας τη συνεργασία των δύο πλευρών έως το καλοκαίρι του 2029.
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Η ΑΕΚ επιβράβευσε τον Μάρκο Νίκολιτς για την επιτυχημένη του πορεία στον πάγκο της ομάδας, επεκτείνοντας τη συνεργασία των δύο πλευρών έως το καλοκαίρι του 2029.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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