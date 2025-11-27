Μεγάλη προσπάθεια για να εξασφαλίσει έναν επιπλέον αριθμό εισιτηρίων για το ματς με την Φιορεντίνα (22:00, ANT1, COSMOTE SPORT 5 HD) καταβάλει η ΑΕΚ. Η Φλωρεντία έχει βαφτεί στα «κιτρινόμαυρα» καθώς περίπου 3.000 φίλοι της ΑΕΚ έχουν ταξιδέψει στην Ιταλία για να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα, ωστόσο οι «βιόλα» επέτρεψαν μόλις 1.300 εισιτήρια, τα οποία και εξαφανίστηκαν σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Πλέον, ο Μάριος Ηλιόπουλος ξεκαθάρισε στη διοίκηση της Φιορεντίνα, ότι εάν δεν συνεργαστούν, τότε ο ίδιος θα αρνηθεί να παρακολουθήσει την αναμέτρηση από το γήπεδο και δεν θα δώσει το «παρών».

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΑΕΚ:

«Σας ενημερώνουμε ότι από τις αρχές της εβδομάδας γίνεται μεγάλη προσπάθεια από πλευράς ΠΑΕ ΑΕΚ για να εξυπηρετηθούν οι αρκετές εκατοντάδες φίλοι της ομάδας που βρίσκονται στην Φλωρεντία χωρίς να έχουν καταφέρει να προμηθευτούν εισιτήριο.

Παρά τις καθημερνές μεγάλες προσπάθειες και τις πιέσεις της πλευράς της ΑΕΚ προς όλους όσοι έχουν σχέση με την διοργάνωση του αγώνα (UEFA, Φιορεντίνα, Δήμος, Αστυνομία), στάθηκε αδύνατο να εξασφαλιστεί μεγαλύτερος αριθμός εισιτηρίων. Κυρίως λόγω των περιορισμών από την κατάσταση που βρίσκεται αυτή την στιγμή το γήπεδο της Φιορεντίνα αλλά κι από την Ιταλική Αστυνομία.

Πριν από μια ώρα στο επίσημο γεύμα που παρατέθηκε από την Φιορεντίνα στην ΑΕΚ όμως, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ Μάριος Ηλιόπουλος ξεκαθάρισε στην Φιορεντίνα και στους διοργανωτές του αγώνα πως αν μέχρι τις 15:00 τοπική ώρα Ιταλίας δεν δείξουν πνεύμα συνεργασίας και δεν παραχωρηθεί ένας επιπλέον αριθμός εισιτηρίων, τότε ο ίδιος δεν θα πάει στο γήπεδο, παρόλο που όπως σημειώσαμε βρίσκεται ήδη στην Φλωρεντία.

Επίσης ο ίδιος κάνει προσωπική επαφή αυτή την ώρα με τον Δήμο προκειμένου να εξασφαλιστεί χώρος για γιγαντοοθόνη για όσους τελικά μείνουν χωρίς εισιτήριο. Η απόφαση θα παρθεί μέσα στα επόμενα 30 λεπτά. Αν γίνει δεκτό τα επιπλέον εισιτήρια θα δοθούν διαδικτυακά και θα βγει σχετική ανακοίνωση, γι’ αυτό».