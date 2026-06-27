Συνεχίζονται οι διθύραμβοι στη Σερβία για τον Μάρκο Νίκολιτς, με αφορμή την ονειρική πρώτη του χρονιά στον πάγκο της ΑΕΚ, η οποία, υπό τις οδηγίες του, κατέκτησε το Πρωτάθλημα, φτάνοντας μάλιστα μέχρι τα προημιτελικά του Europa Conference League.

Η ιστοσελίδα «sportske», σε δημοσίευμά της, αναφέρθηκε στα πεπραγμένα του 46χρονου τεχνικού τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στους «κιτρινόμαυρους», επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι χτίζει μία ομάδα ακόμη πιο δυνατή, που θα στοχεύσει την είσοδό της στη League Phase του Champions League.

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