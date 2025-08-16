Τις πολύτιμες υπηρεσίες του Ρομπέρτο Περέιρα θα στερηθεί η ΑΕΚ το προσεχές διάστημα.

Ο Αργεντινός μέσος στάθηκε άτυχος λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του αγώνα ρεβάνς της «Ένωσης» με τον Άρη Λεμεσού και αντικαταστάθηκε μόλις στο 3ο λεπτό από τον Λιούμπιτσιτς.

Όπως διαπιστώθηκε ο τραυματισμός που αποκόμισε ο έμπειρος άσος απέναντι στους Κύπριους είναι μυϊκός, όπερ σημαίνει ότι θα χάσει τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας κόντρα στην Άντερλεχτ (21 και 28 Αυγούστου σε Βρυξέλλες και Νέα Φιλαδέλφεια αντίστοιχα), για τα πλέι οφ του Conference League.

Παράλληλα ο Περέιρα αναμένεται να λείψει και από τα δύο πρώτα παιχνίδια της Super League (24 Αυγούστου με Πανσερραϊκό και 31 με Αστέρα), με την επιστροφή του να υπολογίζεται αρχές του Σεπτέμβρη, μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, λόγω Εθνικών ομάδων.

Η απώλεια του 34χρονου μέσου ενισχύει ακόμα περισσότερο την ανάγκη της ΑΕΚ για την απόκτηση ενός ακόμη χαφ, στην οποία στάθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με τον Άρη Λεμεσού.