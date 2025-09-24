Το πρώτο του συμβόλαιο με την ΑΕΚ, που τον καθιστά το νεότερο επαγγελματία στην ιστορία του συλλόγου, υπέγραψε ο Στέφανος Τσαντήλας, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του ΑΠΕ/ΜΠΕ.

Ο επιθετικός της Κ17 της Ένωσης δεσμεύτηκε για τα επόμενα τρία χρόνια, σε ηλικία ακριβώς 15 ετών καθώς έχει γεννηθεί στις 23/9/2010.

Πρόκειται για ένα από τα κορυφαία project της αναπτυξιακής διαδικασίας της ΑΕΚ. Εντοπίστηκε από τον scout Δημήτρη Ρούσσο το 2022 στον Κένταυρο Βριλησσίων, μετακόμισε στα Σπάτα και άρχισε να ξεδιπλώνει το ταλέντο του κυρίως ως αριστερό εξτρέμ.

Η φήμη του εξαπλώθηκε στην περσινή σεζόν ως αρχηγός της Κ15 του «Δικέφαλου» που διέσωσε το γόητρο της Ακαδημίας, ως το μοναδικό τμήμα που διέγραψε αξιόλογη πορεία (3η θέση στη Super League).

Ο τότε προπονητής, Στέλιος Μουντανάρης, αξιοποίησε τον Τσαντήλα και στις υπόλοιπες θέσεις τις επίθεσης, τόσο ως σέντερ φορ όσο και ως «10» με τον παίκτη να ανταποκρίνεται άψογα και να ολοκληρώνει μια γεμάτη σεζόν με 23 συμμετοχές και 10 γκολ, τα περισσότερα από οποιονδήποτε «κιτρινόμαυρο» στα πρωταθλήματα υποδομής.

Ο Τσαντήλας εκπροσωπείται από την εταιρία OIS (έχει επίσης τον Μπάμπη Κωστούλα) και είναι μέλος οικογένειας με 9 αδέλφια (!) τα περισσότερα εκ των οποίων παίζουν μπάλα. Δύο από αυτά είναι ο Δημήτρης (2005) του Πανιωνίου και ο Νίκος (2007) της Θύελλας Ραφήνας που αγωνίζονται στις εθνικές κατηγορίες και σε επίπεδο ανδρών.