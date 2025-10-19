Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1) στην OPAP Arena η μεγάλη μάχη ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, στο ματς που κλείνει την αυλαία της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Οι δύο «δικέφαλοι» κοντράρονται με στόχο το νικηφόρο αποτέλεσμα καθώς, όποιος το κατακτήσει, θα απολαύσει την μοναξιά της κορυφής, στη βαθμολογία.

Οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται τη δεδομένη στιγμή στο +2 από τους «ασπρόμαυρους» και λόγω έδρας μοιάζουν να έχουν τον πρώτο λόγο για να πάρουν το τρίποντο.

Αμφότεροι, πάντως, θα έχουν στην άκρη του μυαλού τους και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που ακολουθούν, με την ΑΕΚ να αγωνίζεται εντός έδρας με την Αμπερντίν (Πέμπτη 23/10, 19:45 – OPAP Arena) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League και τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει στη Γαλλία, τη Λιλ, (Πέμπτη 23/10, 22:00 – «Πιέρ Μορουάν»), για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σε ό,τι αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι, ο προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νίκολιτς, στο πρώτο του μεγάλο ντέρμπι στη χώρα μας, δεν υπολογίζει στα πλάνα του τους τραυματίες Περέιρα και Ζίνι, τον τιμωρημένο Ρέλβας.

Αντίθετα ο Μουκουντί βγήκε νικητής στη μάχη που έδωσε με τον χρόνο για να προλάβει το αποψινό ματς και μάλιστα ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα της «Ένωσης».

Οι Θεσσαλονικείς μπήκαν δυνατά στο ματς και προσπάθησαν να αιφνιδιάσουν τους «κιτρινόμαυρους», χάνοντας μεγάλη ευκαιρία μόλις στο 2′, όταν ο Γιακουμάκης πλάσαρε τον Στρακόσα, με τον Αλβανό γκολκίπερ να αποκρούει.

Στο 7′ ένα σουτ του Τάισον έξω από την περιοχή δεν ανησύχησε τον γκολκίπερ της ΑΕΚ, καθώς η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του.

Στο 19ο λεπτό η ΑΕΚ απάντησε στις ευκαιρίες του ΠΑΟΚ, φτάνοντας μία ανάσα από το 1-0 με τον Βίντα.

Μετά από κόρνερ του Μάριν ο Βίντα ξεμαρκαρίστηκε και έπιασε την κεφαλιά στη γωνία της μικρής περιοχής, βλέποντας τον Τσιφτσή να κάνει εντυπωσιακή επέμβαση, κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 0-0

Γκολ:

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

ΑΕΚ: Στρακόσα, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μαρίν, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κετζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.

Διαιτητής: Στέγκεμαν Βοηθοί: Γκουνς, Ασμίλερ 4ος: Πολυχρόνης VAR: Κόρτους, Ευαγγέλου