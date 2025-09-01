Παίκτης της ΑΕΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Μάρκο Γκρούγιτς. Τη Δευτέρα ο Σέρβος μέσος έφτασε στην Αθήνα και πέρασε με επιτυχία της ιατρικές εξετάσεις, ενώ αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί κι επίσημα από την «Ένωση».

Ο 29χρονος χαφ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο διάρκειας με τους «κιτρινόμαυρους» και αναμένεται φυσικά να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη συμφωνία της ΑΕΚ με τον Σέρβο προβλέπεται να εξασφαλισθούν οι «κιτρινόμαυροι» σε περίπτωση που ο Γκρούγιτς αντιμετωπίσει μέσα στην σεζόν ξανά πρόβλημα στον αχίλλειο, που τον ταλαιπώρησε πέρσι.

Πάντως ο παίκτης μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε φαίνεται να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα, καθώς όλο αυτό το διάστημα συμμετείχε κανονικά στις προπονήσεις της Πόρτο.

Ο 29χρονος Σέρβος διεθνής (28 συμμετοχές με την Εθνική Σερβίας) ξεκίνησε την καριέρα του στον Ερυθρό Αστέρα και το 2016 αποκτήθηκε από τη Λίβερπουλ έναντι 7 εκατ. ευρώ, αποτελώντας την πρώτη μεταγραφή της εποχής Γιούργκεν Κλοπ στο Άνφιλντ.

Αγωνίστηκε δανεικός σε Κάρντιφ και Χέρτα, πριν μετακινηθεί στην Πόρτο το 2020, αρχικά ως δανεικός και έπειτα με κανονική μεταγραφή το 2022, έναντι 9 εκατ. ευρώ.

Ο Γκρούγιτς επέστρεψε στη δράση τον Μάιο, μετά από σοβαρό τραυματισμό στον αχίλλειο, και πήρε μέρος στην προετοιμασία της Πόρτο το καλοκαίρι, πριν τελικά γίνει κάτοικος Αθήνας για λογαριασμό της ΑΕΚ.