«Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι», είπε ο ιδιοκτήτης της Ένωσης μετά τη νίκη με 3-2 επί του Παναθηναϊκού.

Η ΑΕΚ επικράτησε 3-2 του Παναθηναϊκού στο «Απόστολος Νικολαΐδης» σε ένα ματς όπου πρωταγωνιστής ήταν ο Λούκα Γιόβιτς που πέτυχε χατ-τρικ.

Μετά το φινάλε του ντέρμπι της Αθήνας, ο ιδιοκτήτης της Ένωσης, Μάριος Ηλιόπουλος, βρέθηκε στα αποδυτήρια και χαιρέτησε παίκτες και τεχνική ηγεσία, ενώ ανακοίνωσε μπόνους 200.000 ευρώ στην ομάδα, ζητώντας ανάλογες εμφανίσεις και στην Ευρώπη.

«Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Και πρέπει να προχωρήσουμε έτσι στην Ευρώπη. Το χρειαζόμαστε, το αξίζετε, το αξίζουμε … Ο προπονητής μας το αξίζει, ο Χαβιέρ (σσ. Ριμπάλτα), όλοι το αξίζουμε. Πρέπει να έχουμε αυτή την απόδοση στην Ευρώπη. Ναι ή όχι;», ανέφερε και διερωτήθηκε, με τους ποδοσφαιριστές να απαντούν καταφατικά.