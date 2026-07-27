Έτοιμη να πυροδοτήσει μεταγραφική «βόμβα» είναι η ΑΕΚ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς Κροάτη χαφ Λόβρο Μάγερ.

Η ΑΕΚ βρήκε τον αντικαταστάτη του Ορμπελίν Πινέδα, στο πρόσωπο του Λόβρο Μάγερ, του 28χρονου (1,78μ.) διεθνούς Κροάτη χαφ, που μπορεί να καλύψει περισσότερες από μία θέσεις στο κέντρο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη φτάσει σε προφορική συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή, σε ένα deal που αναμένεται να ξεπεράσει τα έξι εκατομμύρια ευρώ.

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