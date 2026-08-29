Η ανακοίνωση των αγώνων που έχει η ΑΕΚ στο Champions League, ουσιαστικά διαμορφώθηκε σ΄ ένα πρόγραμμα φωτιά για τους κιτρινόμαυρους.

Η Ένωση καλείται να ανταποκριθεί στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, περνώντας από έναν σκόπελο. Σκόπελο, που κορυφώνεται στα τέλη Οκτωβρίου με τα δύο ντέρμπι κόντρα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, πριν υποδεχτεί στην Allwyn Arena τη Ρεάλ Μαδρίτης.

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