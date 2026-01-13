Με τον Λάζαρο Ρότα να προπονείται κανονικά και να τίθεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ εν όψει του αγώνα με τον ΟΦΗ (14/1, 17:00, COSMOTE SPORT 3 HD), για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο διεθνής δεξιός μπακ είχε αισθανθεί ενοχλήσεις στην προπόνηση του Σαββάτου και έμεινε εκτός αποστολής για το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Άρη.

Εν τω μεταξύ, ετοιμοπόλεμοι είναι και οι Ζίνι και Φραντζί Πιερό, οι οποίοι ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπιζαν.

Ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που παραμένει εκτός πλάνων για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ είναι ο Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του.