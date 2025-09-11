Σε συμφωνία με τη Μοντερέι για την πώληση του Αντονί Μαρσιάλ φέρεται να έφτασε η ΑΕΚ, με τα μεξικανικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για δεδομένη μεταγραφή.

Ο Γάλλος επιθετικός είναι πάρα πολύ πιθανό τα επόμενα 24ωρα να ενταχθεί στο τιμ των «αστέρων» που αγωνίζονται στη Liga MX, λίγες μόλις ώρες πριν από τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου για την Απερτούρα 2025.

Λίγο πριν κλείσει το «παράθυρο», η Ραγιάδος ντε Μοντερέι είναι έτοιμη να «πυροδοτήσει» μία νέα «βόμβα», προσθέτοντας το όνομα του Γάλλου στη λίστα των διάσημων παικτών που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με τον Ντιέγκο Αρμάντο Μεδίνα του TUDN, υπάρχει… τριμερής συμφωνία ανάμεσα στη Ραγιάδος, τον Αντονί Μαρσιάλ και στην ΑΕΚ Αθηνών, ώστε ο στράικερ της Ένωσης να «μετακομίσει» στο σύλλογο του Μεξικού.

Η μεταγραφή θα κλείσει στα 4,5 εκατομμύρια δολάρια, έχει επιτευχθεί, ήδη, συμφωνία για τον μισθό, και το μόνο που απομένει είναι να ολοκληρώσει ο ποδοσφαιριστής τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία για τον πρώην πρωταθλητή του Nations League με τη Γαλλία και νικητή του Europa League με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι άνθρωποι της Ραγιάδος βρίσκονται στην Ελλάδα και, αν μέσα στις επόμενες ώρες ο Μαρσιάλ περάσει με επιτυχία τα ιατρικά τεσ που θα υποβληθεί, τότε η μεταγραφή του θα επισημοποιηθεί, αφού προηγουμένως μοιράστηκε τ’ αποδυτήρια με τον Μεξικανό, Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος συνεχίζει στην ΑΕΚ.

Είναι αλήθεια ότι υπήρξε ενδιαφέρον και διαπραγματεύσεις με την Πούμας για τον Μαρσιάλ, αλλά τόσο ο ίδιος όσο και οι εκπρόσωποί του προτίμησαν τη Ραγιάδος, καθώς οι συζητήσεις με την άλλη ομάδα δεν προχώρησαν.

Ο Αντονί Μαρσιάλ εντάσσεται σε μια πλειάδα γνωστών παικτών όπως οι Σέρχιο Ράμος, Χάμες Ροντρίγκες, Αλέν Σεν-Μαξιμέν, Όλιβερ Τόρες, Άνχελ Κορέα, Άαρον Ράμσεϊ και Κέιλορ Νάβας, οι οποίοι συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα αστέρια της Liga MX.