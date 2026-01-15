Τιμωρεί τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά τον απρόσμενο αποκλεισμό της Ένωσης από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο Ελλάδας.

Ο ιδιοκτήτης της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ επέβαλε πρόστιμο 400.000 ευρώ το οποίο δεν θα πληρώσουν αν κάνουν 3 σερί νίκες στους αγώνες με Παναθηναϊκό (εντός), Αστέρα Τρίπολης (εκτός) και Ολυμπιακό (εντός).

Με αυτή την κίνηση έστειλε το μήνυμα ότι όταν οι στόχοι χάνονται, θα αντιμετωπίζουν τις συνέπειες.

Μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα μοίρασε πριμ, μετά από μεγάλη νίκη.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr