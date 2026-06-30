Το σώμα οικονομικού ελέγχου της UEFA τιμώρησε με πρόστιμο ύψους 500.000 ευρώ την ΑΕΚ για παραβίαση των κανονισμών του Cost Control, λόγω του υψηλού κόστους του ποδοσφαιρικού τμήματος τη σεζόν 2024/25.

Το κόστος υπερέβαινε το 70% του επιτρεπτού ορίου επί των εσόδων που είχε η ομάδα το ίδιο έτος.

Το ύψους του προστίμου ήταν το δεύτερο μικρότερο μετά απ’ αυτό της Νις, που θα πληρώσει 450.000 ευρώ. Πολύ πιο βαρύς έπεσε ο «πέλεκυς» της UEFA σε ομάδες όπως η Στρασμπούρ, που θα καταβάλει 25 εκατ. ευρώ ή η Άστον Βίλα, που εισέπραξε καμπάνα 22,5 εκατ. ευρώ, μαζί με περιορισμό στις ευρωπαϊκές λίστες!

Η UEFA επέβαλε κυρώσεις συνολικά σε 14 συλλόγους, μεταξύ των οποίων οι Γιουβέντους, Νιούκαστλ και Τσέλσι, για παραβίαση των κανόνων οικονομικής βιωσιμότητας.

Η UEFA ανέφερε ότι το Πρώτο Τμήμα του Οργάνου Οικονομικού Ελέγχου Συλλόγων (Club Financial Control Body) ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των ομάδων που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της περιόδου 2025-26 και επέβαλε κυρώσεις για παραβιάσεις του κανόνα ποδοσφαιρικών εσόδων (football earnings rule), του κανόνα κόστους ρόστερ (squad cost rule) και των απαιτήσεων χρηματοοικονομικής αναφοράς.

Ο κανόνας ποδοσφαιρικών εσόδων, που αποτελεί εξέλιξη του προηγούμενου τεστ ισοσκελισμού (break-even test) της UEFA, απαιτεί από τους συλλόγους να διατηρούν τις συνολικές ζημίες που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο εντός ενός επιτρεπόμενου ορίου κατά τη διάρκεια μιας περιόδου παρακολούθησης, με τα υπερβάλλοντα ελλείμματα να πρέπει να καλύπτονται από ίδια κεφάλαια ή εισφορές των ιδιοκτητών.

Οι Γιουβέντους, Νιούκαστλ, Νις, Σάντα Κλάρα, Αστάνα και Παρτιζάν δεν συμμορφώθηκαν με τον συγκεκριμένο κανόνα, ο οποίος αξιολογήθηκε για πρώτη φορά σε τριετή συγκεντρωτική βάση, καλύπτοντας τις οικονομικές χρήσεις που ολοκληρώθηκαν το 2023, το 2024 και το 2025.

Η Γιουβέντους και η Νιούκαστλ συμφώνησαν σε τριετείς διακανονισμούς που τις υποχρεώνουν να επιτυγχάνουν ετήσιους στόχους και να συμμορφωθούν πλήρως έως το τέλος της σεζόν 2028-29. Η Γιουβέντους τιμωρήθηκε με πρόστιμο 20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 14 εκατ. ευρώ είναι υπό αίρεση, ενώ η Νιούκαστλ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 10 εκατ. ευρώ, με τα 7 εκατ. ευρώ να τελούν σε αναστολή υπό την προϋπόθεση μελλοντικής συμμόρφωσης.

Οι δύο σύλλογοι θα αντιμετωπίσουν επίσης περιορισμούς στην εγγραφή νέων ποδοσφαιριστών στη Λίστα Α των διοργανώσεων της UEFA, όπου κανονικά μπορούν να δηλώσουν έως 25 ποδοσφαιριστές, με οκτώ θέσεις να προορίζονται αποκλειστικά για γηγενείς παίκτες.

Περαιτέρω κυρώσεις είναι πιθανές εάν δεν επιτύχουν τους συμφωνημένους στόχους, από αυστηρότερους περιορισμούς στις εγγραφές ποδοσφαιριστών έως και αποκλεισμό από την επόμενη διοργάνωση της UEFA για την οποία θα προκριθούν. Η Νις και η Σάντα Κλάρα παραβίασαν επίσης τον κανόνα ποδοσφαιρικών εσόδων, αλλά απέδειξαν ότι οι παραβάσεις ήταν προσωρινού χαρακτήρα.

Η Νις τιμωρήθηκε με πρόστιμο 2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,7 εκατ. ευρώ είναι υπό αίρεση, ενώ η Σάντα Κλάρα με πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 850.000 ευρώ σε αναστολή. Η Αστάνα και η Παρτιζάν τιμωρήθηκαν με πρόστιμα 100.000 και 200.000 ευρώ αντίστοιχα για μικρής έκτασης παραβάσεις.

Η UEFA επέβαλε επίσης κυρώσεις σε εννέα συλλόγους για παραβίαση του κανόνα κόστους ρόστερ (Cost Control), ο οποίος περιορίζει τις δαπάνες για μισθούς ποδοσφαιριστών και προπονητών, μεταγραφές και αμοιβές μάνατζερ στο 70% των εσόδων του συλλόγου και των κερδών από πωλήσεις ποδοσφαιριστών.

Οι Άστον Βίλα, Τσέλσι, Νιούκαστλ, Νότιγχαμ Φόρεστ, Νις, Στρασμπούρ, ΑΕΚ, Φιορεντίνα και Φενέρμπαχτσε παρουσίασαν δείκτες κόστους ρόστερ υψηλότερους από το επιτρεπόμενο όριο του 70% για το ημερολογιακό έτος 2025.

Η Στρασμπούρ έλαβε το μεγαλύτερο πρόστιμο για παραβίαση του κανόνα κόστους ρόστερ, ύψους 25 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 12 εκατ. ευρώ είναι υπό αίρεση. Η Άστον Βίλα τιμωρήθηκε με πρόστιμο 22,5 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 15 εκατ. ευρώ σε αναστολή.

Η UEFA ανέφερε ότι και οι δύο σύλλογοι διέπραξαν σημαντικές παραβάσεις και θα αντιμετωπίσουν περιορισμούς στην εγγραφή νέων ποδοσφαιριστών για τη σεζόν 2026-27 των ευρωπαϊκών διοργανώσεων συλλόγων.

Η Φενέρμπαχτσε τιμωρήθηκε με πρόστιμο 7 εκατ. ευρώ, η Φιορεντίνα με 6 εκατ. ευρώ, οι Τσέλσι και Νιούκαστλ με 3 εκατ. ευρώ η καθεμία, η Νότιγχαμ Φόρεστ με 2,5 εκατ. ευρώ, η ΑΕΚ με 500.000 ευρώ και η Νις με 450.000 ευρώ. Το πρόστιμο της Τσέλσι περιλαμβάνει 2 εκατ. ευρώ σε αναστολή.

Η UEFA σημείωσε ότι η Τσέλσι και η Άστον Βίλα είχαν τιμωρηθεί και την προηγούμενη σεζόν, αλλά παρουσίασαν βελτιωτική τάση στους δείκτες κόστους ρόστερ.

Η Μπολόνια και η Νάπολι παρουσίασαν επίσης δείκτες κόστους ρόστερ άνω του 70%, αλλά δεν τιμωρήθηκαν, καθώς οι αποκλίσεις τους αντισταθμίστηκαν από πλεονάσματα στον κανόνα ποδοσφαιρικών εσόδων.

Η UEFA επέβαλε επίσης πρόστιμο 250.000 ευρώ στη Βαρντάρ Σκοπίων για την υποβολή ελλιπών οικονομικών στοιχείων. Ο σύλλογος αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο αποκλεισμού από μελλοντικές διοργανώσεις της UEFA εάν επαναλάβει την παράβαση μέσα στις επόμενες τρεις σεζόν.