Ο αρχικός ενθουσιασμός για την παρουσία στο Champions League, έδωσε την θέση του στην δικαιολογημένη γκρίνια, για τις υψηλότατες τιμές των εισιτηρίων.

Μία τακτική μάρκετινγκ-προσέλκυσης πελατών, ειδικά στα σούπερ-μάρκετ, είναι τα ταμπελάκια σε κάποια προϊόντα, που γράφουν «τιμή σοκ!». Σοκ όμως έπαθαν και οι φίλοι της ΑΕΚ όταν αντίκρυσαν τις τιμές, για τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας τους στο Champions League.

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