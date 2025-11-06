Στις 19:45 (Cosmote Sport 4) θα ξεκινήσει στην Opap Arena το παιχνίδι της ΑΕΚ με αντίπαλο τη Σάμροκ Ρόβερς, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Οι «κιτρινόμαυροι», μετά το εκκωφαντικό 6-0 επί της Αμπερντίν, φιλοδοξούν να διπλασιάσουν τις νίκες τους στη διοργάνωση, προκειμένου να κάνουν ακόμη ένα βήμα για την πρόκριση στα νοκ-άουτ.

Η πρωταθλήτρια Ιρλανδίας δεν είναι κάποιο μεγαθήριο, ωστόσο είναι μία ομάδα που χρειάζεται προσοχή.

Βρίσκεται σε όμιλο του Conference για τρίτη φορά τα τελευταία 4 χρόνια, ενώ πέρυσι έκανε την έκπληξη και διεκδίκησε μέχρι την τελευταία αγωνιστική την 8άδα, για να καταταγεί εν τέλει 10η, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό στα play off από τη Μόλντε.

Πριν την έναρξη του αποψινού αγώνα η ΑΕΚ θα τιμήσει τη μνήμη του αδικοχαμένου Μάριου, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Χαλκίδα.

Συγκεκριμένα, μετά το ζέσταμα των δύο ομάδων και πριν την σέντρα, αντιπροσωπεία της ΠΑΕ θα καταθέσει λουλούδια στη μνήμη του δολοφονημένου Μάριου, ενώ και μέλη της οικογένειάς του θα βρίσκονται στο γήπεδο.

Διαιτητής: Χοσέ Λουϊς Μουνέρα (Ισπανία)

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Σάμροκ Ρόβερς: ΜακΓκίντι, Γκρέις, Λόπες, Κλίαρι, Μάθιους, Ο΄Σάλιβαν, Γουάτς, Νάτζεντ, Μάλεϊ, Μπερκ, ΜακΓκόβερν.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Μάνταλος, Γιόβιτς.