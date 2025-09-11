Μία μέρα πριν κλείσει το μεταγραφικό «παράθυρο» (και) στην Ελλάδα, η ΑΕΚ προσπαθεί να ολοκληρώσει μία πολύ σπουδαία μεταγραφική κίνηση, καθώς είναι σε διαπραγματεύσεις με την Μπεσίκτας για την απόκτηση του διεθνούς Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, Ζοάο Μάριο.

Έχοντας απαλλαγεί απ’ το πολύ «βαρύ» συμβόλαιο του Αντονί Μαρσιάλ, ο οποίος οδεύει πλέον προς το Μεξικό και τη Μοντερέι, οι «κιτρινόμαυροι» έχουν στραφεί στην περίπτωση του 32χρονου Πορτογάλου, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και στις τρεις θέσεις πίσω απ’ τον επιθετικό.

Ο Ζοάο Μάριο μετράει φέτος 3 γκολ και μία ασίστ σε 8 παιχνίδια με την Μπεσίκτας σ’ όλες τις διοργανώσεις, ενώ δεσμεύεται με την τουρκική ομάδα με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.

Εφόσον καταφέρει η ΑΕΚ να ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη μεταγραφή ο Πορτογάλος άσος θα έχει σε πρώτη φάση δικαίωμα συμμετοχής μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» έχουν δηλώσει τη λίστα τους για τη League Phase του Conference League.