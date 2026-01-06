Η μεταγραφή του Μπάρναμπας Βάργκα στην ΑΕΚ πήρε «σάρκα και οστά», όπως αναμενόταν την Τρίτη, με την «Ένωση» να ανακοινώνει με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Ούγγρου διεθνούς επιθετικού!

Ο 31χρονος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029 και θα ενισχύσει τη γραμμή κρούσης των «κιτρινόμαυρων», οι οποίοι χρειάστηκε να βγάλουν από τα ταμεία τους περίπου 4,5 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσουν από τη Φερεντσβάρος.

Στο πρώτο μισό της τρέχουσας σεζόν ο Βάργκα έκανε… πράματα και θάματα με την ιστορική ομάδα της Ουγγαρίας, μετρώντας 20 γκολ (τα 12 εξ αυτών με το κεφάλι) και πέντε ασίστ.

Μάλιστα τα μισά από τα τέρματα που πέτυχε ο διεθνής Ούγγρος στράικερ, σημειώθηκαν στην Ευρώπη με τον νεοαποκτηθέντα φορ της ΑΕΚ να βρίσκει δίχτυα έξι φορές στα προκριματικά του Champions League και τέσσερις στη League Phase του Europa League.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μπάρναμπας Βάργκα, με μεταγραφή από τη Φερεντσβάρος. Ο Ούγγρος διεθνής επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2029.

Ο Μπάρναμπας Βάργκα γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου του 1994, στην πόλη Σόμποτχεϊ της Ουγγαρίας. Φέτος διανύει μια εξαιρετική σεζόν, καθώς σε 17 αγώνες για το ουγγρικό πρωτάθλημα μέτρησε 10 γκολ και 4 ασίστ, ενώ έχει στο ενεργητικό του 6 γκολ (και μια ασίστ), σε ισάριθμα ματς για τα προκριματικά του Champions League και 4 γκολ σε έξι παιχνίδια για το Europa League.

Με την Φερεντσβάρος αγωνίστηκε συνολικά σε 113 ματς, καταγράφοντας 70 γκολ και 22 ασίστ. Άρχισε την ποδοσφαιρική του καριέρα από την ακαδημία της Χάλαντας, και σε ηλικία 16 ετών πήρε μεταγραφή στην Έμπεραου, με την πρώτη ομάδα της οποίας αγωνίστηκε σε 57 ματς, σκοράροντας 35 φορές.

Ακολούθησαν η Β ομάδα της Μάτερσμπουργκ (57 συμμετοχές, 51 γκολ, 6 ασίστ), η Α ομάδα της Μάτερσμπουργκ (16 συμμετοχές, 1 γκολ, 2 ασίστ), η Λάφνιτς (30 συμμετοχές, 12 γκολ, 5 ασίστ), η Γκίρμοτ (60 συμμετοχές, 29 γκολ, 10 ασίστ) και η Πάκσι (34 συμμετοχές, 29 γκολ και 2 ασίστ), από την οποία τον απέκτησε η Φερεντσβάρος το καλοκαίρι του 2023.

Λίγο νωρίτερα, στις 27 Μαρτίου του 2023, είχε πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην Εθνική Ανδρών της Ουγγαρίας, με την οποία έως σήμερα έχει 28 συμμετοχές, με 13 γκολ και 3 ασίστ

Μπάρναμπας, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!».

Βάργκα: «Θέλω να πετύχω πολλά γκολ, ευχαριστώ τον Πρόεδρο»

Έπειτα από την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Μπάρναμπας Βάργκα δήλωσε στο aekfc.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενος. Είμαι ενθουσιασμένος με την ολοκλήρωση της μεταγραφής μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τους ανθρώπους της ομάδας. Από την πρώτη στιγμή όλοι ήταν πολύ θερμοί μαζί μου. Θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, να πετύχω πολλά γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ, και στο τέλος της σεζόν, ελπίζω να έχουμε κατακτήσει τίτλο ή τίτλους».