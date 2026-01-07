Την προετοιμασία τους για το παιχνίδι με τον Άρη (11/1, 19:30) συνέχισαν οι παίκτες της ΑΕΚ. Το πρώτο ματς για το 2026 έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με την Ένωση να ψάχνει τη νίκη προκειμένου να διατηρηθεί στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League.

Στην προπόνηση της Τετάρτης (7/1), ο Μάρκο Νίκολιτς είδε τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να προπονείται κανονικά. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και είναι στη διάθεση του 44χρονου τεχνικού.

Παράλληλα, στις προπονήσεις έχει ενσωματωθεί και ο Μπαρνάμπας Βάργκα, ο οποίος μάλιστα αναμένεται να αγωνιστεί στο παιχνίδι της Θεσσαλονίκης, ενώ κανονικά γυμνάστηκε και ο Λούκα Γιόβιτς

Από εκεί και πέρα, οι Ζίνι και Φραντζί Πιερό αναμένεται να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα της ομάδας μέσα στην εβδομάδα και ανάλογα με τον βαθμό ετοιμότητάς τους θα κριθεί και η συμμετοχή τους στην αποστολή.