Στην Αθήνα βρίσκεται ο Μπαρνάμπας Βάργκα, που θα αποτελέσει το σημαντικότερο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ την περίοδο του Ιανουαρίου 2026. Ο Ούγγρος επιθετικός αφίχθη από τη Βουδαπέστη με αρκετές ώρες καθυστέρησης λόγω του προβλήματος που είχε δημιουργηθεί στο FIR Αθηνών.

Συνοδεύεται από τον εκπρόσωπό του Πέτερ Πάουνοχ και την Δευτέρα (5/1) θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, πριν ολοκληρωθεί και τυπικά η μετακίνησή του από την Φερεντσβάρος.

Η μεταγραφή θα κοστίσει περίπου 4,5 εκ. ευρώ. Ο Βάργκα είναι 31 ετών, από το 2023 έχει 113 συμμετοχές και 70 γκολ με τον σύλλογο της Βουδαπέστης, ενώ κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν έχει 20 γκολ και 5 ασίστ σε 29 ματς όλων των διοργανώσεων.