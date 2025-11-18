Με προορισμό τη Γενεύη «πέταξαν» την Τρίτη, με ιδιωτική πτήση, ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος και ο CEO των «κιτρινόμαυρων», Μηνάς Λυσάνδρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του aek365 το αντικείμενο του ταξιδιού τους αφορά στην προγραμματισμένη συνάντηση με την UEFA, μετά τις τελευταίες εξελίξεις που υπήρξαν και την καταγγελία κατά του Λανουά στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Μένει να δούμε τι ακριβώς θα ειπωθεί στη συγκεκριμένα συνάντηση, ποια θα είναι η ατζέντα της Ένωσης, και αν η ΠΑΕ θα τοποθετηθεί επί του θέματος με σχετική ενημέρωση.