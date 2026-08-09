Η ΑΕΚ μετρά αντίστροφα για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, τον τελικό του Super Cup την Τετάρτη 12/8 στο Παγκρήτιο (20:00) κόντρα στον ΟΦΗ , και ετοιμάζεται να παρουσιάσει τη νέα εντός έδρας εμφάνισή της.

Με teaser video, η Ένωση προανήγγειλε τα αποκαλυπτήρια της φανέλας για τη Δευτέρα 10/8, η οποία, όπως φαίνεται στην ανάρτηση, θα διατηρήσει και φέτος τον παραδοσιακό κιτρινόμαυρο χαρακτήρα της. Η εταιρεία ένδυσης παραμένει η ίδια, ενώ η νέα εμφάνιση αναμένεται να φορεθεί στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr