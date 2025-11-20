Σε λιγότερο από μία ώρα μετά την έναρξη διάθεσής τους εξαντλήθηκαν από τους οπαδούς της ΑΕΚ τα εισιτήρια για τον αγώνα με τη Φιορεντίνα.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την επόμενη Πέμπτη (27/11, 22:00) στο «Αρτέμιο Φράνκι» της Φλωρεντίας, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής για τη League Phase του Conference League.

Τα εισιτήρια που είχε καταφέρει να προμηθευτεί η Ένωση από την ομάδα της Τοσκάνης ήταν περίπου 1.100.

Η ανακοίνωση του συλλόγου:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας με την ACF FIORENTINA, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στις 21:00 (22:00 ώρα Ελλάδος) στο Stadio Artemio Franchi, εξαντλήθηκαν.

Ο κόσμος της ομάδας μας έδειξε για ακόμη μια φορά τη σφοδρή επιθυμία του να βρίσκεται στο πλευρό του προπονητή και των ποδοσφαιριστών μας σε κάθε αναμέτρηση, εντός και εκτός έδρας, προσφέροντας τη στήριξή του όπως μόνο αυτός ξέρει να κάνει.

Οι φίλαθλοι που ολοκλήρωσαν την προαγορά του εισιτηρίου τους, θα ενημερωθούν σε δεύτερο χρόνο για τον τρόπο παραλαβής, αλλά και για τη διαδικασία εισόδου τους στο γήπεδο την ημέρα του αγώνα».