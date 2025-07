Εξαιρετικά άτυχος στάθηκε ο Δημήτρης Καλοσκάμης στην προετοιμασία της ΑΕΚ. Ο ταλαντούχος χαφ τραυματίστηκε στον ώμο στο προπονητικό πρόγραμμα μετά το χθεσινό φιλικό με τη Μπέερσχοτ και οι εξετάσεις του έδειξαν ότι έχει υποστεί κάταγμα κλείδας.

Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός βρίσκεται ήδη στην Αθήνα και όπως ενημέρωσε η «Ένωση» τελικά θα υποβληθεί σε επέμβαση την Τρίτη (8/7).

Ο Καλοσκάμης θα χειρουργηθεί στην κλείδα (όπου υπέστη κάταγμα) με τον χρόνο αποθεραπείας του να υπολογίζεται σε 2-3 μήνες.

