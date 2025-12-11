Η ΑΕΚ κατάφερε να πανηγυρίσει ένα παλικαρίσιο «διπλό» με ανατροπή στη Σαμσούντα και έβαλε πλώρη για την κατάκτηση μίας θέσης στην πρώτη οκτάδα, που οδηγεί απευθείας στη φάση των «16» του Conference League.

Μάλιστα αυτή η νίκη επιτεύχθηκε κοντά στις ιστορικές ρίζες της ομάδας, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να αναφέρεται σε αυτό το γεγονός στο εμψυχωτικό μήνυμα που έστειλε στους παίκτες της ομάδας του πριν τη σέντρα της αναμέτρησης με τη Σαμσουνσπόρ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε σε αυτό ο ισχυρός άνδρας της «Ένωσης»:

«Σήμερα είναι μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για την οικογένεια μας, μια μέρα η οποία, με την προσπάθεια και το μαχητικό πνεύμα σας στον αγωνιστικό χώρο, μπορεί να γίνει σημείο αναφορά μεγάλης σημασίας.

Σήμερα θα βγείτε και θα παλέψετε στο στάδιο «19ης Μαΐου» της Σαμψούντας που είναι μέρος της πατρίδας μας, οι ρίζες της ΑΕΚ και του έθνους μας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν έχετε παρατηρήσει την αγάπη, τον σεβασμό και την αφοσίωση σε εσάς, στον προπονητή και την ομάδα.

Έτσι, ως ο πνευματικός πατέρας αυτής της οικογένειας, καθώς όλοι σας είστε τόσο νέοι και θα μπορούσατε να είστε γιοιμου, μπείτε στο γήπεδο με θάρρος, επιμονή, υπομονή και πάθος.

Παλέψτε και φέρτε τη νίκη. Θυμηθείτε τα τρία «P»¨(αγγλικά) persistence, patience and passion (επιμονή, υπομονή και πάθος).

Εκτός από εσάς, αυτοί που το έχουν ανάγκη είναι ο λαός της ΑΕΚ αλλά επίσης ολόκληρη η Ελλάδα.

Μπορείτε να το κάνετε, κάντε το να συμβεί!».