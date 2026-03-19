Η ΑΕΚ υποδέχεται την Τσέλιε στην κατάμεστη Allwyn Arena (19:45, CosmoteSport 3) με στόχο να «κλειδώσει» και τυπικά την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά της μετά το εμφατικό 4-0 του πρώτου αγώνα στη Σλοβενία.

Η Ένωση ήταν καταιγιστική στην πρώτη αναμέτρηση, κυριαρχώντας από το ξεκίνημα της, όμως, παρά το ξεκάθαρο προβάδισμα, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θέλει καμία χαλάρωση. Ο Σέρβος τεχνικός ήταν σαφής στις δηλώσεις του, υπογραμμίζοντας πως το παιχνίδι δεν είναι διαδικαστικό και πως οι παίκτες του οφείλουν να το αντιμετωπίσουν με τη σοβαρότητα ενός αγώνα που ξεκινά από το 0-0. Η στόχευση είναι διπλή: αφενός η πρόκριση και αφετέρου μια νέα νίκη που θα ενισχύσει την αυτοπεποίθηση της ομάδας.

