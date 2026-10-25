H AEK έβγαλε μάτια στο ματς με τον Παναιτωλικό, πέτυχε πέντε γκολ κι ενθουσίασε τους οπαδούς της με το υψηλής αξιώσεων παιχνίδι της. Στη Νέα Φιλαδέλφεια η Ένωση πετάει. Αρκεί όμως αυτό προκειμένου να πετύχει τους στόχους της; Η απάντηση είναι όχι. Γιατί η ομάδα του Νίκολιτς, όσο καλή είναι όταν αγωνίζεται στην έδρα της, τόσο προβληματίζει μακριά απ’ αυτήν. Και όταν έρθει η ώρα της κρίσης θα μετρήσουν όλα.

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