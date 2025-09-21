Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1), στo AEL FC Arena η δύσκολη αναμέτρηση της ΑΕΚ με αντίπαλο την ΑΕΛ Novibet, για την 4η αγωνιστική της Super League.

Ο «δικέφαλος» εμφανίζει πολύ σταθερή και συμπαγή εικόνα υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς και θα προσπαθήσει να κάνει το «4 στα 4» στο πρωτάθλημα, προκειμένου να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η «Ένωση» μεσοβδόμαδα έπαιξε όσο … χρειάστηκε για να νικήσει 1-0 το Αιγάλεω στον κακό αγωνιστικό χώρο του «Σταύρος Ματροθαλασσίτης», ενώ από τη μεριά τους οι «Βυσσινί» προέρχονται από δυο συνεχόμενες εκτός έδρας ισοπαλίες, αμφότερες με σκορ 2-2 (στην Τρίπολη με τον Αστέρα, όταν και επέστρεψαν από το 2-0 του ημιχρόνου, και για το Κύπελλο κόντρα στη Μαρκό).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι «κιτρινόμαυροι» θα έχουν τελικά την υποστήριξη των φιλάθλων τους στον σημερινό αγώνα, καθώς αποφασίστηκε η λειτουργία ειδικής θύρας του γηπέδου αποκλειστικά για τους φιλάθλους της ομάδας.

ΑΕΛ Novibet-AEK 0-0

Γκολ:

Κίτρινες: Ατανάσοφ (ΑΕΛ Novibet)

Κόκκινες:

Δοκάρια: 37′ Πασάς (ΑΕΛ Novibet)

ΑΕΛ Novibet (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Τσάκλα, Παντελάκης, Κοβάσεβιτς, Πέρες, Ατανάσοφ, Μούργος, Σαγκάλ, Τούπτα, Πασάς.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Ελίασον, Κουτέσα, Κοϊτά, Γιόβιτς.

Διαιτητής: Μόσχου

Βοηθοί: Κωσταράς, Δημητριάδης

4ος: Τσακαλίδης

VAR: Φωτιάς, Κατσικογιάννης.