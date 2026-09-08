Λίγες ώρες πριν τη σέντρα του Champions League της περιόδου 2026-27, η UEFA συμπεριέλαβε την ΑΕΚ, που κάνει την πρεμιέρα της, σε ένα από τα δέκα σημαντικότερα storylines που προέκυψαν μετά την κλήρωση της League Phase του Champions League.

Το αφιέρωμα με γενικό τίτλο «Ten storylines from the Champions League league phase draw and games to look out for», οδήγησε την UEFA να επιλέξει δέκα ιστορίες και αναμετρήσεις που αξίζει να παρακολουθήσουν οι φίλοι της διοργάνωσης. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Ένωση στην οποία έδωσαν τίτλο: «Τα αστέρια της ΑΕΚ έρχονται αντιμέτωπα με το παρελθόν τους».

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