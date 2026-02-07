Ακόμη μία νίκη για την ΑΕΚ, που έφτασε τις 10 διαδοχικές σε όλες τις διοργανώσεις, αυτή τη φορά κόντρα στο βελτιωμένο Μαρούσι, που ήταν εξαιρετικό για 35′ αλλά λύγισε στο φινάλε της αναμέτρησης, γνωρίζοντας την ήττα με 83-74.

Με «όπλο» την άμυνα και πρωταγωνιστές τους Μπάρτλεϊ (21 πόντοι), Γκρέι (20 πόντοι) και Νάναλι (17 πόντοι), η ΑΕΚ λύγισε το αξιόμαχο Μαρούσι και επικράτησε με 83-74 σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό παιχνίδι. Από την πλευρά της ομάδας του Ηλία Παπαθεοδώρου ξεχώρισαν οι Γουίλιαμς (17 πόντοι, 6 ριμπάουντ), Μέικον (15 πόντοι) και Καλαϊτζάκης (12 πόντοι).

