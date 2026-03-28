Ανησυχία προκάλεσε στις τάξεις της Εθνικής Ελλάδας, όπως και της ΑΕΚ, ο τραυματισμός του Λάζαρου Ρότα, μετά το φιλικό απέναντι στην Παραγουάη.

Ο διεθνής δεξιός μπακ αποχώρησε από το Στάδιο Καραϊσκάκη κουτσαίνοντας, έπειτα από πάτημα αντιπάλου που του προκάλεσε ενοχλήσεις.

Η κατάστασή του θα αξιολογηθεί εκ νέου σήμερα, όταν θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα μπορέσει να τεθεί στη διάθεση του τεχνικού επιτελείου για την αναμέτρηση με την Ουγγαρία.

