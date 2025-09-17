Η ΑΕΚ δοκιμάζεται αυτήν την ώρα (COSMOTE SPORT 2 HD) στο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» απέναντι στο Αιγάλεω, για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σε πολύ κακή κατάσταση είναι ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου, κάτι που φάνηκε να τονίζει και στους ανθρώπους της ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς με τις κινήσεις των χεριών του στην αναγνωριστική βόλτα.

Στις 16:00 άρχισαν επίσης οι αγώνες Ατρόμητος-Ελλάς Σύρου (1-0) και ΟΦΗ-Καβάλα (1-0), ενώ νωρίτερα (15:00) έγινε η σέντρα στα παιχνίδια Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης (0-1) και Παναιτωλικός-Άρης (0-0).

Αιγάλεω – ΑΕΚ 0-1

Γκολ: 23′ Πιερό (ΑΕΚ)

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Αιγάλεω (Σταύρος Μπαϊράμης): Τσιμόπουλος, Καρρίκι, Ζιούλης, Ευαγγέλου, Ουνγιαλίδης, Κωστόπουλος, Τάτσης, Καραμπάς, Τακεσιάν, Τσιλιγγίρης, Κουιρουκίδης

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Οντουμπάτζο, Βίντα, Χρυσόπουλος, Πενράις, Γκρούγιτς, Λιούμπιτσιτς, Καλοσκάμης, Κοϊτά, Πιερό, Ζίνι.