Το Πειθαρχικό όργανο της Super League επέβαλε πρόστιμο 18.000 ευρώ στην ΑΕΚ για τα όσα συνέβησαν στο Πανθεσσαλικό στο πλαίσιο της αναμέτρησης με τον Βόλο.

Το γήπεδο γέμισε από περίπου 20.000 οπαδούς των «κιτρινόμαυρων», που δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και έδειξαν την υποστήριξή τους στην ομάδα. Ωστόσο, κάποιοι ξεπέρασαν τα όρια, πετώντας μπουκάλια προς τον διαιτητή στο φινάλε του αγώνα, γεγονός που καταγράφηκε στο φύλλο αγώνα και αποτέλεσε τη βάση για την ποινή.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr