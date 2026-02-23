Σοβαρός τραυματισμός ενός 23χρονου φιλάθλου της ΑΕΚ σημειώθηκε χθες, Κυριακή (22/2), έξω από γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου διεξήχθη ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ της Ένωσης και του Λεβαδειακού.

Ειδικότερα, μετά το τέλος του αγώνα, ο 23χρονος φίλαθλος άναψε φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για το τελικό 4-0, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να ακρωτηριαστεί, χάνοντας το ένα του δάχτυλο.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» και στη συνέχεια συνελήφθη, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.