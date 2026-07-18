Ο Ματίας Αλμέιδα έπλεξε το εγκώμιο του Ορμπελίν Πινέδα, τόνισε πως είναι ο παίκτης που έχει προπονήσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στην προπονητική του καριέρα και τόνισε ότι θέλει πάντα να τον έχει στο πλευρό του.

Ο 30χρόνο Μεξικανός χαφ θα πρέπει να θεωρείται πλέον παίκτης της Μοντερέι καθώς πέρασε τις αναμενόμενες ιατρικές εξετάσεις, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στο Μεξικό.

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