O Αργεντινός προπονητής της Σεβίλλης, Ματίας Αλμέιδα, επιβεβαίωσε σήμερα (15/8) σε συνέντευξη Τύπου, την ένταξη του συμπατριώτη του Έρικ Λαμέλα στο προπονητικό του επιτελείο.

Ο 33χρονος άσος, ο οποίος συμφώνησε χθες (14/8) να λύσει τη συνεργασία του με την ΑΕΚ κοινή συναινέσει, αποφάσισε να «κρεμάσει» τα παπούτσια του και να δοκιμάσει μία άλλη διαδρομή στο ποδόσφαιρο.

«Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες που έχει βγάλει ποτέ το ποδόσφαιρο της Αργεντινής», είπε ο Αλμέιδα, έχοντας υπάρξει συμπαίκτης στο γήπεδο με τον Λαμέλα και επίσης προπονητής του κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν στην «Ένωση».

Ο τεχνικός της Σεβίλλης παραδέχτηκε ότι ο Λαμέλα αποσύρεται λόγω προβλημάτων τραυματισμού: «Γνώρισα τον Λαμέλα όταν ήμουν 17 ετών, τον είχα συμπαίκτη, σταρ, έναν από τους καλύτερους Αργεντινούς ποδοσφαιριστές.

Ως προπονητής, ήθελα να τον πάρω μαζί μου, αλλά δεν ήταν δυνατό, αλλά τον τελευταίο χρόνο που μπόρεσα να τον έχω, μπόρεσα να τον απολαύσω ως προπονητής. Πάντα παρακολουθούσα την πρόοδό του και ως οπαδός του ποδοσφαίρου, είχε μια εντυπωσιακή καριέρα, αν και η φυσική του κατάσταση του έχει πει αρκετά».

Εν συνεχεία ο Αλμέιδα επισήμανε: «Είμαι προπονητής που πιστεύει στους νέους και αν μπορεί να συνεισφέρει έστω και το ένα τέταρτο από αυτό που συνεισφέρει στο γήπεδο, θα με κάνει καλύτερο προπονητή.

Ταυτίζεται με αυτά τα χρώματα, αγαπά την πόλη και είναι ένα καλό πλεονέκτημα στην ομάδα μου. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να κάνεις στην άκρη και θα είμαι δίπλα του για να το ξεπεράσει, αρκεί να μην με ξεπεράσει, θα είναι μια χαρά».